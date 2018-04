Peperdure Audi gestolen na verhuur via internet en verkocht voor een schijntje

spoiler alert Deze VIP is de slechtste chauffeur van Nederland

21:53 Henk Westbroek, Gerda Havertong en Michella Kox waren na weken van rijproeven en -trainingen de drie overgebleven kandidaten in de finale van het RTL 5-programma De Slechtste Chauffeur van Nederland VIPS. In de laatste aflevering werden ze de openbare weg opgestuurd en mochten ze een finaleparcours rijden. Er was flink wat blikschade te melden. De slechtste van allemaal was volgens de jury Michella Kox uit Arnhem, bekend van enkele realityseries op RTL 5.