Persconferentie: cijfers, avondklok, bingo!

Update Brand in boeren­schuur Winters­wijk; paarden in veiligheid gebracht

16:56 WINTERSWIJK - Drie paarden zijn dinsdagmiddag op tijd uit een schuur gehaald, nadat in het dak van de schuur aan de Hellekampsweg in het Winterswijkse buurtschap Miste brand was ontstaan. De brandweer kwam daarbij in actie met twee blusvoertuigen en een hoogwerker.