Persfotograaf Jeffrey (31) mishandeld in Rotterdam: ‘Ik kreeg een flinke klap in mijn gezicht’

Persfotograaf Jeffrey Jacobs (31) uit Capelle aan den IJssel is vrijdagavond mishandeld in Rotterdam toen hij aanwezig was bij een melding van een reanimatie aan de Zevenkampse Ring. Een omstander gaf hem een ‘flinke klap’ in zijn gezicht. De verdachte is aangehouden.

Jacobs, die fotografeert voor het platform Nieuws op Beeld, liep gisteravond mee met twee politieagenten. ,,Ik volgde ze bij een controle in Rotterdam. Daarna kregen ze een melding van een reanimatie, omdat ik bij de agenten in de auto zat, ben ik meegegaan", zegt Jacobs. ,,Ik was helemaal niet van plan om foto's te maken van de reanimatie. Een reanimatie heeft geen enkele nieuwswaarde en het is bovendien heftig voor familieleden om terug te zien.”

Toch schoot de aanwezigheid van de persfotograaf bij een aantal omstanders in het verkeerde keelgat. ,,Toen het slachtoffer de ambulance in ging, pakte ik even mijn camera omdat deze bijna van mijn lichaam afgleed. Een vrouw begon te schreeuwen dat ik geen foto’s mocht maken.”

Quote De vrouw haalde met een vlakke hand uit tegen mijn gezicht. Jeffrey Jacobs

De fotograaf probeerde naar eigen zeggen uit te leggen dat hij niet van plan was om het incident vast te leggen. ,,Maar de vrouw en ook een man gedroegen zich agressief.” De aanwezige politieagenten grepen in en wilden de situatie weer rustig krijgen. Jacobs: ,,Maar toen haalde de vrouw met een vlakke hand uit in mijn gezicht.”

Direct aangehouden

De vrouw is vervolgens aangehouden en Jacobs deed nog diezelfde avond aangifte van mishandeling. ,,Het is de eerste keer in zestien jaar dat ik fysiek word bedreigd. Ik stond echt perplex. Het was zeker even schrikken. Ik kon niks doen", blikt Jacobs de ochtend na het incident terug. ,,Je hebt wel vaker dat er emoties loskomen bij incidenten, maar dat uit zich dan vaak in een scheldpartij.”

Quote Gister­avond deed het een beetje zeer, maar het is gelukkig niet blauw of dik Jeffrey Jacobs

De persfotograaf hield geen blijvend letsel over aan de klap, zegt hij. ,,Gisteravond deed het een beetje zeer, maar het is gelukkig niet blauw of dik. Vandaag voel ik het nog een klein beetje. Ik ben zeker niet van plan om te stoppen met mijn werk door dit incident. Daar vind ik het veel te leuk voor.”

Jacobs gaat dit weekend een melding maken bij PersVeilig, het meldpunt waar journalisten terecht kunnen als ze worden bedreigd. Het meldpunt kreeg dit jaar al meer dan honderd meldingen binnen van journalisten die werden bedreigd. Vorig jaar ontving PersVeilig in totaal 121 meldingen van agressie en fysiek geweld.