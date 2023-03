Persfotograaf neemt advocaat in de arm na ‘misbruik’ van zijn foto's voor VVD-campagne

De Gelderse persfotograaf Roland Heitink heeft een advocaat in de arm genomen om op te treden tegen het ‘misbruik’ van zijn foto’s voor een landelijk campagnefilmpje van de VVD. Niet alleen is Heitink boos dat zijn foto’s zonder toestemming of betaling zijn gebruikt. ,,De mensen die op beeld staan zijn al gestraft. De VVD straft ze nu dubbel door de foto’s in deze video in te zetten.”