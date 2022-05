Personeelsleden ‘in shock’ na dodelijke mishandeling in Club Blu: ‘Er waren mensen in tranen’

Met video Ze zijn 96 jaar, 102 zelfs, en nog steeds krasse helden: in het kielzog van Britse veteranen die reis naar Nederland maakten

Hij was 18. Een jonge soldaat vol branie. Alles wat hij wilde in 1944 was vechten. Nu is hij 96, en alles wat hij wil is terugkeren naar Nederland. Het land dat hij bevrijdde, het land dat van hem houdt. Dit is de laatste reis van Harry Rawlins.

