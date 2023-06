Persoon overlijdt na ernstige aanrijding in Berg en Dal, andere betrokkene raakt gehandicapt: ‘Menselijk drama’

LIVE | ‘Rusland bedreigde familie Wag­ner-lei­ders’ en nog steeds onduide­lijk­heid over verblijf­plaats Prigozjin

Het is onduidelijk waar Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin momenteel is. Hij verliet zaterdagavond Rostov aan de Don, na zijn gestopte opmars naar Moskou, maar is sindsdien niet meer gezien. En volgens de Britse krant The Telegraph heeft Rusland de familie van de leiders van het Wagner-leger bedreigd. Lees in het liveblog hieronder alles over de oorlog.