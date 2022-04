Persoon zwaargewond geraakt bij steekpartij in Vlissingse supermarkt

Agenten hebben een verdachte in auto aangehouden en daarbij is een waarschuwingsschot gelost. Bij de zoektocht naar die verdachte werd onder meer een politiehelikopter ingezet. Een tweede verdachte heeft zich gemeld op politiebureau en is aangehouden. De politie doet verder onderzoek. Forensische rechercheurs komen naar plaats delict voor sporenonderzoek.



De aanleiding van de steekpartij is nog niet bekend. Agenten hebben verklaringen van getuigen verzameld om zo meer informatie te krijgen over de toedracht van het incident.



Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. Een traumahelikopter is ook opgeroepen, maar die is niet meer ter plaatse geweest.