Pestende kinderen moeten van school af

Politie arresteert verdachte steekpar­tij na zoektocht in Wichmond

3:41 WICHMOND - De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag de verdachte van een steekpartij in een gebouw aan de Dorpsstraat in Wichmond (gemeente Bronckhorst) aangehouden. Dat gebeurde na een zoektocht met onder meer een helikopter en een speurhond.