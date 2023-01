Peter Gillis moet vrezen voor sloop van zijn Belgische villa

Volgens het stadsbestuur van die Belgische plaats is die vakantiewoning zonder de nodige vergunningen gebouwd en moet die tegen de vlakte. De advocaat van de campingmagnaat stelt echter dat een Lommelse deken (de Belgische variant van een wethouder) toezeggingen deed. Gillis ligt al langer in de clinch met de gemeente Lommel. Die dreigt de erfpachtovereenkomst van Blauwe Meer te verscheuren.

Problemen met andere gemeentes

Peter Gillis is bekend van het realityprogramma ‘Massa is Kassa’ en hij is ook eigenaar van Oostappen Vakantiepark Arnhem. Op dat vakantiepark wonen nog 66 mensen permanent, wat niet is toegestaan. Daarnaast heeft hij ook problemen in diverse Nederlandse gemeentes, onder andere voor het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten. Daar kreeg hij onlangs een half miljoen euro boete voor.