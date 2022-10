Piekbelasters aanpakken? Weer ligt de focus van Den Haag op de Veluwe

EDE - Het advies van Johan Remkes is even helder als vernietigend. Om Nederland snel uit de stikstofcrisis te halen moeten er 500 tot 600 piekbelasters snel minder stikstof uitstoten op kwetsbare natuur. De vraag is: waar vinden we die uitstoters? Het antwoord: vooral op de Veluwe.

Deze piekbelasters zijn over het algemeen grote boerenbedrijven die veel stikstof uitstoten dichtbij kwetsbare natuur. In 2020 maakte deze krant al samen met Platform Investico een overzicht van de 25 bedrijven met de grootste impact op kwetsbare natuur. Zeker tien van die bedrijven liggen op de Veluwe of er dicht in de buurt.

De natuur daar kan geen extra uitstoot van stikstof hebben. Om een nieuw bedrijf, een nieuwe woonwijk of een weg aan te leggen, moet er eerst ergens stikstof verdwijnen, voor er gebouwd kan worden. Door deze honderden bedrijven aan te pakken, kan het land snel van het slot, denkt Remkes.

Uit de groep van 500 tot 600 bedrijven met de meeste impact op de natuur, zullen er nog veel meer op de Veluwe zitten. Rondom dorpen als Ede, Lunteren en Putten zitten veel grote bedrijven met honderden kalveren, varkens of tienduizenden kippen. En al deze dorpen zijn dichtbij de kwetsbare Veluwe gevestigd, het grootste beschermende natuurgebied op land in Nederland. ,,Het geeft voor veel boeren nieuwe onzekerheid”, zegt Wim Brouwer, voorzitter van LTO Gelderse Vallei. ,,De kan is natuurlijk aanwezig dat het gaat om veel boeren hier. Maar die gedwongen opkoop, dat willen we niet. Het is natuurlijk maar een aanbeveling. Het gaat om wat de ministers doen.”

Remkes wil ook naar vergunningen van boeren kunnen kijken.

Wat Remkes betreft rest voor die bedrijven drie opties: stoppen, verplaatsen of een andere bedrijfsvoering. Doen ze dat niet, dan moeten ze daartoe worden gedwongen, is het verhaal van Remkes. Hij sluit daarbij niet uit dat de overheid kritisch naar de vergunningen kijkt als een bedrijf niet mee wil werken. ,,Net als bij andere bedrijven waar schadelijke activiteiten worden ondernomen, komt de vergunning om de hoek kijken”, zei hij tijdens zijn persconferentie in Den Haag.

Een natuurvergunning is op dit moment vaak de basis bij een opkoopregeling. De overheid koopt deze rechten om stikstof uit te stoten op als een boer gedwongen moet stoppen. Volgens de plannen van Remkes zoekt de overheid nu actief contact met de bewuste boeren.

Provincie wil tot nu toe niemand zelf opzoeken

Als Den Haag instemt met het opkopen van de piekbelasters, is dat een duidelijk breuk met het beleid tot nu toe. Zowel de overheid als de provincie heeft tot nu toe alleen regelingen getroffen tot vrijwillige opkoop. Gelders gedeputeerde Peter Drenth zei eerder nog niet een boer te willen benaderen voor vrijwillige opkoop, een boer moet naar hem toekomen. Recent stelde hij wel dat ook veel Gelderse piekbelasters zich bij hem melden om te stoppen.

Hoewel Remkes vindt dat het beruchte stikstofkaartje van Christianne van der Wal, een fout is geweest, pleit hij weer voor een nieuwe kaart, waarbij wordt aangegeven wordt wat waar kán. Duidelijk is al dat volgens hem rondom kwetsbare natuur zoals de Veluwe geen intensieve bedrijven met veel uitstoot van stikstof kunnen blijven. Van der Wal kwam al tot dezelfde conclusie, wat zorgde voor veel onrust in de regio.

LTO Nederland heeft in een eerste reactie al aangegeven de ingreep op de piekbelasters ‘onnodig en onmogelijk’te vinden. Volgens de boerenorganisatie zorgt dit voorstel van Remkes voor nieuwe onzekerheid onder boeren.

Volledig scherm Luchtbeeld van de Gelderse Vallei. Hier zullen wat Remkes betreft veel piekbelasters snel stikstofuitstoot moeten verminderen. © Herman Stöver