Piepkleine gebeurtenissen kunnen je leven veranderen

Ik sta er even bij stil, denk erover na zonder dat ik weet wat ik denk, en op dat moment komt een buurvrouw naar buiten die mij dus naar de gesneden uien ziet kijken.



Enige woord dat me te binnen schiet is: ,,Opmerkelijk.” Ik vind immers dat ik wat moet zeggen. Je kunt niet doen alsof er niets aan de hand is.



De buurvrouw knikt: ,,Ja, wie verliest nu zoiets?” En ze voegt er aan toe: ,,En wie ruimt het niet gewoon op?”



Ik zeg dat de uienkoper (m/v/x) het misschien niet in de gaten had en het thuis pas merkt. Moet een teleurstelling zijn. Met zo veel gesneden uien moet je een duidelijk plan hebben, een haringbuffet, zoiets. Of een kolossale pan hutspot, geen eten voor de late zomer, maar zijn vast mensen die dagelijks hutspot willen eten, al zal dat waarschijnlijk wat met je karakter doen.