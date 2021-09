Piersonpodcast Deel III | De val van de Vrijstaat: ‘In de verte hoorde ik dat gegrom van die tank. Heel bedreigend’

Dit keer vertelt de Nijmegenaar over de hardhandige ontruiming en krijgt de luisteraar een kijkje achter de schermen bij het ‘politiek gekonkel’ in het beleidscentrum.



Het reljaar 1980, met onder meer de Vondelstraatrellen en de Kroningsrellen in Amsterdam, kreeg in februari 1981 een slotakkoord met de Nijmeegse Piersonrellen.



In de vierdelige Piersonpodcast van De Gelderlander spreekt journalist en historicus Jasper van Gruijthuijsen, die zijn scriptie schreef over de Piersonrellen, met oud-kraker Jan-Frank Gerards (63) over de gewelddadigste krakersrel ooit in Nederland.