Piersonpodcast Deel IV | Een nieuw klimaat: ‘Verlang naar dat gevoel van saamhorigheid, ergens voor knokken’

LuistertipNIJMEGEN - De woningnood staat door een landelijk woonprotest deze maand weer hoog op de politieke agenda. Veertig jaar geleden zorgde de kraakbeweging daar ook voor, onder meer door een gewelddadige confrontatie met de overheid. In het laatste deel van de Piersonpodcast vertelt activist Jan-Frank Gerards over de strijd van toen en slaat hij een brug naar het huidige activisme.

In de Piersonpodcast blikt activist Gerards terug op de grootste krakersrel ooit: de Piersonrellen in Nijmegen. In Deel IV vertelt Gerards over de gevolgen van de hardhandige ontruiming van veertien woningen en een pakhuis in 1981 en wat dat betekende voor de stad en de kraakbeweging.

Corona

Het activisme mag na de volksopstand dan in kracht zijn afgenomen, Gerards voelt de laatste jaren een nieuwe energie. Bijvoorbeeld bij klimaatacties. ,,Een gevoel van: Yes, er is iets aan het gebeuren. Niet alleen op dit moment. Maar iets groters.’’

Hij ziet daarbij een soort uitzichtloosheid voor jongeren die niet alleen met het klimaat te maken heeft. ,,Ik denk dat het heel breed is. Corona? Wie gaat dat betalen? De jongeren. Wie verspreiden dat? De jongeren. Ze krijgen overal de schuld van. Ze wonen thuis bij hun ouders omdat ze de belachelijke huren niet kunnen betalen...’’

Reljaar

In de jaren zeventig en tachtig hadden veel jongeren ook een no future idee, vertelde Gerards in Deel I van de podcast. Activistische jongeren sloten zich onder meer aan bij de kraakbeweging. Die zocht in het reljaar 1980 de confrontatie met de overheid. Dat jaar, met onder meer de Vondelstraatrellen en de Kroningsrellen in Amsterdam, kreeg in februari 1981 een slotakkoord met de Nijmeegse Piersonrellen.

Volledig scherm Actievoerder Jan-Frank Gerards. © Gerard Verschooten

In de vierdelige Piersonpodcast van De Gelderlander spreekt journalist en historicus Jasper van Gruijthuijsen, die zijn scriptie schreef over de Piersonrellen, met oud-kraker Jan-Frank Gerards (63) over de gewelddadigste krakersrel ooit in Nederland.

Waarom riskeerde Gerards veertig jaar geleden zijn leven door een tank te bekogelen met rookbommen en stenen? Hoe kon het verzet tegen de bouw van een parkeergarage uitlopen op een grimmige confrontatie waarbij meer dan 2000 manschappen, commando’s, helikopters en tanks naar de Gelderse provinciestad kwamen om veertien woningen en een pakhuis te ontruimen?

