Piet gekleurd of zwart, ik ben er klaar mee

Daar is de winter: voor het eerst dit najaar vriest het!

6 november Voor het eerst dit najaar vriest het in Nederland. Op het KNMI-meetpunt in Woensdrecht zakte vanavond de temperatuur om 21.00 uur op gewone meethoogte van 1,5 meter naar min 0,3 graden. Ook in Twente is de temperatuur inmiddels onder nul gedaald.