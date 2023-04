Pijnlijk lege schappen bij Albert Heijn: steeds meer boodschappen raken op door staking distributiecentra

In het filiaal aan de Sint Jacobslaan en die aan de Daalseweg in Nijmegen zijn zaterdagochtend al vroeg opvallend kale plekken in de schappen. De appels raken op, de laatste bakjes champignons staan in de koeling en ook de melk raakt op.

De lege schappen zijn het gevolg van een conflict tussen de vakbonden en Albert Heijn. De bonden willen een loonsverhoging van 14,3 procent, maar daar gaat het bedrijf tot op heden niet op in. De bonden hebben daarom het werk in de distributiecentra neergelegd. In eerste instantie zou de staking tot woensdag duren, maar die is verlengd.

,,We hebben allemaal te maken met een hoge inflatie en onze medewerkers kunnen nauwelijks rondkomen”, zei Mohammed El Fikri (46) uit Culemborg eerder tegen deze site. Hij is magazijnmedewerker bij het AH-distributiecentrum in Geldermalsen, zit in de ondernemingsraad en is kaderlid bij vakbond FNV. ,,De lonen moeten gewoon flink omhoog. Dat is niet meer dan terecht, want als je ziet waar de grote winsten naartoe gaan: niet naar de vloer, wel naar de aandeelhouders.”

Ook in Arnhem zijn tal van lege schappen te zien in diverse Albert Heijn-filialen. Er lijkt, op basis van een rondgang van De Gelderlander, een tekort aan eieren, flessen water en pijnstillers. Ook pastasauzen, snacks en aardappelen zijn in Arnhemse Albert Heijn-filialen allemaal niet meer voorradig. In de Albert Heijn in Schuytgraaf is een tekort aan roomboter, zuivel, goedkope chips (paprika en naturel) en toetjes.

De staking begonnen zondagnacht in de distributiecentra in Zwolle en Pijnacker en waren aanvankelijk nog niet goed merkbaar in deze regio. Inmiddels doen meer distributiecentra mee aan de staking.

