Pijnlijke ingreep houdt Hoge Veluwe ondanks corona gezond

interview Patrick Lodiers volgt mensen met suïcidale gedachten: ‘Hier móeten we over praten’

21:40 Een jaar lang volgde Patrick Lodiers vijf mensen die een sterke wens hebben om niet meer te leven. Hij hoopt met Leven voor de dood het taboe rondom praten over zelfdoding te doorbreken. ,,Een programma over zelfmoord, is dat wel kijkbaar? Ja, want het is ontzettend belangrijk om hierover te praten.”