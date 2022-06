Pikant seksfilmpje onder stadsbrug in Kampen: ‘Schadelijk? Nee, maar niet onze stijl’

Mensen met autisme vaak onnodig buitenge­slo­ten door de maatschap­pij

Autisme is een psychische aandoening waarbij het in de meeste gevallen zo is dat iemand niet heel sociaal vaardig is. Vaak krijgen deze mensen na de diagnose het gevoel niet meer volledig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Maar waarom is dat, en wat als er wel vanuit een positieve manier naar deze aandoening wordt gekeken?

16:16