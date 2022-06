Pikant ‘seksfilmpje’ onder stadsbrug Kampen leidt tot aangifte

Het filmpje waarin een pornoster - naar eigen zeggen - ‘heerlijk geneukt’ had onder de Kamper stadsbrug , zorgt voor veel commotie. Inmiddels is er aangifte gedaan, bevestigt de politie.

Het is niet bekendgemaakt wie de aanklacht heeft ingediend. Volgens de gemeente Kampen gaat het om een aangifte wegens schennispleging. ,,We onderzoeken eerst of er sprake is van strafbare feiten”, meldt politiewoordvoerster Chantal Westerhoff. ,,Is dat het geval, dan pakken wij dit uiteraard op.” De identiteit van de personen in het filmpje en die van de cameraman zijn bekend bij de politie.

Schennis van de eerbaarheid

Schennisplegen is de juridische term voor o.a. potloodventen. Bij een potloodventer wordt vaak gedacht aan de man met de regenjas, die zijn geslachtsdeel laat zien aan voorbijgangers, maar de strafbaarstelling van schennisplegen is ruimer. Als schennispleger kan ook worden aangemerkt de persoon die uit baldadigheid zijn achterwerk toont aan een ander, of een koppel dat in het openbaar de liefde bedrijft. Strafbaar is gesteld iedere vorm van schennis van de eerbaarheid.

Quote Seks in het openbaar is meestal strafbaar Woordvoerder, Blue Donkey Media

‘Niks strafbaars gebeurd’

Pornoactrice Daphne Laat staat in de video samen met een man bij de IJsselkade en lijkt daar seks met hem te hebben. Blue Donkey Media, het productiebedrijf achter de Kamper ‘porno’, stelt dat er niks strafbaars is gebeurd.

,,Dat wil je als merk niet en dat is zakelijk ook niet wenselijk”, aldus een woordvoerder. Bovendien: ,,Seks in het openbaar is meestal strafbaar.” Of er daadwerkelijk sprake was van seks, wil het bedrijf niet vertellen. ,,We moeten ook wat aan de fantasie van de kijker overlaten.”