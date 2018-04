Pin-upmodel Mechteld over ontslag: 'Dit kan toch niet in Nederland?'

Schoonmaak­ster die 'collega' gijzelde in veer­boot-kan­toor een jaar opgenomen

17:37 De 48-jarige Claudia dos S., die eind december twee vrouwen gijzelde in de vertrekhal van veerdienst TESO in Den Helder, wordt wat het Openbaar Ministerie (OM) betreft een jaar opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.