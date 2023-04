‘Pishokje’ in Arnhem krijgt facelift • Eerlijke prijs voor je kopje koffie

NieuwsupdateDagelijks praten we je bij over het nieuws uit onze regio en daarbuiten. Met vandaag: het bushokje dat voorheen bekend stond als ‘pishokje’, onderaan de Nelson Mandelabrug in Arnhem, heeft een facelift gekregen en bij de AH to go in Wageningen kan je de ‘true price’ betalen voor een bakje koffie.