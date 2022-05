Pittig onweersfront op komst: hoosbuien in Gelderland

Maximum­snel­heid in alle Renkumse dorpen terug naar 30 kilometer per uur: ‘Dan krijg je minder ongelukken’

OOSTERBEEK - Rijden we straks in de Renkumse dorpen nog maximaal 30 kilometer per uur? Als het aan het nieuwe college van de gemeente Renkum ligt wel. GemeenteBelangen, GroenLinks en de PvdA hebben afgesproken de komende jaren overal binnen de bebouwde kom de maximale snelheid te verlagen.

7:06