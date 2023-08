Pizza Hawaï voor 50 euro (!) en de ananas mag je er zelf op doen: ‘Als mijn opa erachter komt, word ik bekogeld’

Een pizza Hawaï voor 50 euro. En de ananas? Die mag je er thuis zelf op doen. Bij de Zwolse pizzeria Via Toledo tast je flink in de buidel voor een tropische pizza. De prijsstunt van eigenaar Davide Cerchia gaat viral op Dumpert en krijgt ook aandacht op TikTok. ,,Ik krijg echt alleen maar leuke reacties.”

Een pizza met tomatensaus, kaas, ham en… géén ananas. ,,Dat is vloeken in de kerk”, noemde Davide een pizza Hawaï eerder in gesprek met indebuurt Zwolle. De Italiaan is geboren en getogen in pizzahoofdstad Napels en runt Via Toledo aan de Diezerkade in Zwolle. ,,Warm fruit is voor mij niet weggelegd. Als mijn opa erachter komt dat ik pizza’s met ananas maak, word ik bekogeld”, zei hij met een knipoog.

50 euro voor pizza Hawaï

Toch is er wel vraag naar zo’n tropische pizza. Davide stelt dat hij sinds de opening in januari 2023 elke dag is gebeld of ze pizza Hawaï hebben. ,,Iedereen mag eten wat hij of zij lekker vindt, maar ik wil de pizza liever niet verkopen. Ik dacht dat wanneer ik het gerecht voor 50 euro online zet, mensen de pizza sowieso niet bestellen. Plus dat mensen de ananas er zelf op mogen doen.”

Napolitaanse principes

Davide vertikt het om er tropisch fruit op te doen. Wie die pizza Hawaï bestelt, krijgt enkel een pizza met tomatensaus, mozzarella en ham. De ananas krijg je er in een blik bij. ,,Het gaat tegen mijn wil en Napolitaanse principes in om er ananas op te serveren.”

Paar bestellingen

Ondanks het prijskaartje van 50 euro – zes keer zo duur als een pizza margherita – is het gerecht volgens Davide al een paar keer besteld. ,,Twee keer bewust. En één keer dacht iemand dat de prijs een foutje was. Toen de klant afrekende, merkte hij dat hij er 50 euro voor betaalde.”

Viral op Dumpert

Zijn prijsstunt geniet de nodige online aandacht. Op Dumpert heeft een post bijna 5000 likes en ruim 1500 reacties en op TikTok delen verschillende mensen video’s over de pizza. Davide kan er om lachen. ,,Ik heb het voorbij zien komen”, zegt hij glunderend. ,,Ik heb alleen maar leuke reacties gehad.”

Volledig scherm Pizzabakker Davide Cerchia weigert pizza Hawaï te maken. Maar omdat er toch vraag naar is, besloot hij ’m tegen 50 euro (!) wél op het menu van Via Toledo te zetten. Een blikje ananas krijgt de klant erbij. © Enzio Ardesch

