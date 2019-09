Plan halvering veestapel is ‘messteek’: ‘Alleen de boeren worden nu aan de schandpaal genageld’

Janssen vindt dat D66 nu alle schuld bij de boeren legt. ,,Zonder de eigen levensstijl te hoeven bezien.’’ Want de forse toename van het autogebruik en vliegreizen hebben de afgelopen jaren ook voor meer uitstoot van stikstof gezorgd, benadrukt Janssen. Zij hekelt ook de opmerking van De Groot dat de veehouderij voor 70 procent van de stiktstofuitstoot zorgt.



,,Dit is een leugenachtige voorstelling van zaken. Van de stikstof die op de natuurgebieden terechtkomt, is naar schatting een kleine 20 procent afkomstig uit de landbouw.’’



Voor Jos Verstraten voelt het D66-voorstel als ‘een messteek’. ,,Alleen de boeren worden nu aan de schandpaal genageld’’, zegt de melkveehouder uit Westerbeek, voorzitter van de LTO-afdeling Sint Anthonis. Hij wil een eerlijke afweging van alle voors en tegens.



,,Als we dan democratisch kiezen om de veestapel te halveren door boeren uit te kopen om de plaatselijke natuur of economie te verbeteren, dan zou ik daar vrede mee kunnen hebben. Maar nu gaan we boeren in Brabant saneren om projecten in de Randstad mogelijk te kunnen maken.’’