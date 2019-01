Planbureau past ‘slordig’ bericht aan: impact vlees op klimaat minder groot

Video Twintig gewonden bij zware gasexplo­sie in bakkerij in centrum Parijs

11:39 In de Rue de Trévise in Parijs heeft vanochtend nadat brand in een bakkerij uitbrak een zware explosie in plaatsgevonden. Daarbij zouden zeker twintig gewonden zijn gevallen, maar geen doden. Twee gewonden verkeren echter in levensgevaar, meldt nieuwszender Franceinfo. De omgeving is een enorme ravage.