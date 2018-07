Plaspillen drogen ouderen nog sneller uit in deze hitte

NIJMEGEN - Het RIVM roept mensen op extra om te kijken naar ouderen, omdat zij in deze warme dagen nog kwetsbaarder zijn dan anders. Het risico dat ouderen uitdrogen in deze tropische temperaturen is namelijk groter dan bij jongere mensen.

Dat komt, zo legt Marcel Olde Rikkert van het Radboudumc uit, omdat het dorstgevoel bij ouderen minder is. ,,Oudere mensen kunnen uitgedroogd zijn, zonder het gevoel te hebben te moeten drinken", zegt de hoogleraar geriatrie. ,,Er zijn gevallen bekend van kwetsbare ouderen die een heel droge tong en lippen hebben, tekenen van vergaande uitdroging, maar nog steeds nauwelijks of niet aangeven dat ze dorst hebben."

Hoe dat komt, is nog niet helemaal duidelijk. Er is al veel onderzoek naar gedaan, zegt Olde Rikkert. ,,Het vermoeden bestaat dat dat te maken heeft met een afname van neurotransmitters in de hersenen. Dat past in dezelfde lijn als dat ouderen ook wat minder goed ruiken. Helaas is er nog geen medicatie die dit opheft."

Minder reserves

Wat verder bijdraagt aan een snelle uitdroging, is dat de nieren van ouderen minder goed water en zout vasthouden. ,,Daarnaast is de waterreserve in het lichaam van een oudere ook kleiner", zegt Olde Rikkert. ,,Dus als er een liter weg is, dan is dat procentueel al meer dan bij jongere mensen. En dat draagt allemaal bij aan de oversterfte onder deze doelgroep in een hete periode."

En dan zijn er nog de reeds kwetsbare ouderen, benadrukt de arts, die het met deze temperaturen extra moeilijk hebben. Mensen met ziektes, die voor hun functioneren afhankelijk zijn van hun omgeving. ,,Dat is in de zomer minder door vakanties. Dat zorgt voor een extra risicofactor."

Plaspillen maken het erger

Hetzelfde geldt voor ouderen die plastabletten slikken. Die zouden contact op moeten nemen met hun huisarts, vindt Olde Rikkert. ,,Dan kunnen ze samen nagaan of het gebruik van die medicijnen deze dagen wel handig is, want zij verliezen nog meer vocht. Je kunt daar gerust een aantal dagen mee stoppen, mits het gewicht van de patiënt goed in de gaten gehouden wordt. Met gewichtsverlies kun je ook goed zien dat er vocht verloren wordt."