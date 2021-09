Plee-boy Bodhi (25) ziet omzet verdubbelen dankzij opmerkelijk ‘gat’ in de markt: ‘Horeca zit erom te springen’

Bodhi Verhaaf: ,,Nee, ditmaal niet. Ik zag dit niet aankomen. Dik drie jaar geleden organiseerde ik voor Serious Request een evenement in Apeldoorn. Toen kwam ik erachter hoe moeilijk het is aan mobiele toiletten te komen. Ik verdiepte me in die business en kwam tot de conclusie dat er een gat in de markt was. Er zijn genoeg bedrijven die mobiele toiletten verhuren, maar slechts heel weinig die ze maken en verkopen.”