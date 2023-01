Pleidooi om betaald voetbal voor elk duel vergunning te laten aanvragen. ‘Te vroeg voor alcoholverbod’, zegt Marcouch

Marcouch: te vroeg voor alcoholverbod bij voetbalwedstrijden

Bij kickboksgala’s van kickboksorganisatie Glory in GelreDome in Arnhem is al zo’n alcoholverbod. Dat blijkt volgens Marcouch goed te werken. Voor het voetbal is dit ‘een onderwerp waar we over spreken’, maar waar nog niet alle betrokken partijen het over eens zijn.