Pleziervaart op rivieren mag weer, zwemmen wordt sterk afgeraden wegens vervuiling van het water

Rijkswaterstaat waarschuwt voor de mogelijke aanwezigheid van de ecoli-bacterie, die ernstige darminfecties kan veroorzaken. Het water in Rijn en Waal is mogelijk extra vervuild omdat in Duitsland enkele riooloverstorten geloosd hebben op de Rijn als gevolg van het hoge water.

In de Maas heeft zich water verzameld dat door bewoond gebied is gestroomd en daar allerhande afval heeft verzameld. Dus ook dat water is veel vuiler dan normaal.

Water stroomt nog hard

Rijkswaterstaat is er al nooit voorstander van dat er langs de rivieren wordt gezwommen, maar is nu nog stelliger. ,,Want het water is nog redelijk hoog en stroomt hard.’’



Los van de sterke stroming die er kan staan, is ook de diepte langs te kant moeilijker in te schatten en kan er zich van alles onder de waterlijn bevinden waaraan zwemmers kunnen blijven hangen of zich aan kunnen bezeren. ,,Ons advies is: zoek een officieel zwemwater op.’’