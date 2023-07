Plofkraak bij juwelier in Doetinchem • Pissende ijsbeer als statement tegen klimaatverandering

Hekwerk rond De Hoge Veluwe vernield: ‘We hebben de daders goed op beeld’

Een deel van het hekwerk rondom het Nationale Park De Hoge Veluwe is afgelopen weekend vernield. De stichting die het park beheert vermoedt dat het een protest is tegen het afsluiten van ecoducten voor herten. ,,De schade aan het raster is groot”, zegt Jakob Leidekker, woordvoerder van het park.