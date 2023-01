Pluryn heeft nu 4 miljoen euro extra nodig van gemeenten voor jeugdzorg

Gemeenten zijn de afgelopen jaren steeds meer geld kwijt aan jeugdzorg door een snel stijgende vraag. Daar komt nu de tariefsverhoging bovenop van zorgorganisatie Pluryn dat verspreid over het hele land op zo’n vierhonderd locaties zorg biedt aan jongeren en mensen met een beperking, zoals in Nijmegen, Groesbeek en Oosterbeek.

,,Net als bijna alle andere zorgorganisatie kampen we met gestegen energie- en personeelskosten. Maar daarnaast is de bezetting van onze 1100 bedden in de jeugdzorg lager dan verwacht”, zegt Eddy van Doorn, voorzitter van de raad van bestuur. In plaats van de ingeschatte 95 procent, was de bezetting vorig jaar zo'n 70 procent. ,,Zo bezien doen we het dus goed. Hoe minder jongeren behandeld hoeven worden, hoe beter.”