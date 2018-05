Poema grijpt mountainbikers: één dode

Volgens de autoriteiten werden de mannen aangevallen tijdens een fietstocht nabij North Bend, op zo’n vijftig kilometer van Seattle. De poema rende na de aanval weer het bos in. Een woordvoerder van de sheriff zegt dat medewerkers van het ministerie voor Vis en Wild het dier wisten op te sporen en gedood hebben.

De 31-jarige man die de aanval overleefde, werd overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is ernstig, maar hij is alert en bij bewustzijn, aldus het hospitaal in een verklaring.

Volgens de lokale zender KIRO-TV belde de gewonde mountainbiker kort voor 11 uur ’s ochtends het noodnummer 911. Hij riep: ,,Kan je me horen?! Help!” en hing vervolgens op. De hulpdiensten troffen de poema aan bij het lichaam van de dode fietser.

Het is nog onduidelijk of beide mannen er samen op uit waren, of toevallig elkaars pad kruisten.

Territorium

Poema’s, ook bergleeuwen genoemd, zijn de grootste katachtigen in het noorden van de VS. De dieren zijn van nature erg schuchter, maar door de bevolkingstoename krimpt hun territorium, waardoor ze steeds vaker mensen ontmoeten.

Toch vallen ze slechts zelden mensen aan. Volgens het Washington Department of Fish & Wildlife (WDFW) maakten de dieren de voorbije honderd jaar zo’n 25 dodelijke slachtoffers in Noord-Amerika. 95 aanvallen waren niet-fataal.