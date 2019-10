POinActie: ‘Gooi die scholen maar een week dicht. Kijken wat er dan gebeurt’

jouw mening De leraren moeten minstens een week gaan staken

7:04 Er moeten hardere acties in het onderwijs komen, om aandacht te vragen voor het lerarentekort. Dat vindt PO in Actie. Volgende week is er een staking van een dag gepland, maar dat vindt de actiegroep onvoldoende. Want het lerarentekort is een steeds groter probleem.