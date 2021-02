Polen laten slapen op het terrein van een fruitteler? Daar voelt SP-lijsttrekker Marijnissen niets voor

Aanleiding voor haar uitspraak is het plan van aardbeienkweker Royal Berry uit Bemmel om woonruimte voor Poolse arbeiders te maken op eigen grond. Op korte termijn komen er tijdelijk honderd bedden, kondigde het bedrijf in december aan. In 2022 is het de bedoeling een ‘Polenhotel’ te laten verrijzen op een van de kwekerijpercelen.



Waar de gemeente Lingewaard instemt, heeft Marijnissen haar twijfels over dit soort ideeën. Ook al zegt een fruitteler voor goede slaapplekken te zorgen. ,,De vraag is of je dit wilt. Op die manier mensen wegstoppen, daar heb ik zelf geen fijn gevoel bij.’’



Wat Marijnissen wel wil voor de honderdduizenden arbeidsmigranten die al in Nederland werken? Fatsoenlijke lonen én huisvesting, luidt het antwoord. Hoe de SP dat precies voor zich ziet met een woningmarkt die al overbelast is, wordt ondanks herhaaldelijke vragen niet heel concreet. ,,Wat ons betreft kunnen ze gewoon in de wijk wonen, maar niet zoals dat nu gebeurt met de opsplitsing van een huis. Dat is niet goed voor de woonwijk en asociaal richting de arbeidsmigranten.’’