Politici die opstappen moeten hun zetel afstaan aan de partij waarvoor ze zijn gekozen

Verdachte aangehou­den voor dodelijke steekpar­tij in centrum van Zwolle

13:41 Bij een steekpartij in het centrum van Zwolle is het slachtoffer overleden. Aan het eind van de ochtend kwam een melding binnen, waarna de hulpdiensten in groten getale uitrukten. Onder meer een traumahelikopter vloog richting de plaats van het ongeval aan de Bitterstraat. Een politiehelikopter cirkelt boven het centrum en wijken in de binnenstad. Rond half twee meldde de politie een verdachte te hebben aangehouden.