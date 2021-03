Politie: Agent die vrouw opzij duwde op Malieveld zag busje niet

‘Dagelijks over de rotonde’, toch vindt de rechter dat Doetinchem­mer geen belang heeft in die rotonde

15 maart DOETINCHEM - ,,Hoe belanghebbend kan je zijn als je, zoals ik, bijna dagelijks gebruik maakt van de rotonde?” Andries Snippe kreeg maandagmiddag van de bestuursrechter te horen dat hij niet belanghebbend is. Daarmee ging zijn verzoek tot stoplegging van het werk bij de rotonde aan de Europaweg in Doetinchem in de prullenbak.