Politie-auto reed zonder sirenes en zwaailichten bij aanrijding in Apeldoorn

De politie-auto die donderdagavond betrokken was bij een ongeval in Apeldoorn reed zonder sirenes en zwaailichten. Dat zegt politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer.

Bij het ongeval op de kruising van de PWA-laan met de Koning Stadhouderlaan raakten drie personen op een fiets gewond. Schoorlemmer: ,,Deze man en twee meisjes zijn met (lichte) verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De agent bleef ongedeerd.”

,,Wat er precies gebeurd is, onderzoeken we nog. We weten inmiddels dat de politieauto niet met optische- en geluidssignalen reed. Zoals het er nu uitziet, was de agent bezig met het reguliere politiewerk en wilde een auto aan de kant zetten ter controle. Deze zou zonder verlichting gereden hebben. Daarna gebeurde het ongeval. De politieauto zou uit de richting van het centrum gekomen zijn, maar dat onderzoeken we nog.”

Die gewonden

Volgens getuigen zouden de verkeerslichten op het moment van het ongeluk buiten werking zijn. Of dat inderdaad zo was, wordt volgens Schoorlemmer nog onderzocht. Haar vakgenoot bij de gemeente Apeldoorn, Anneke Bestebreurtje, laat weten dat de verkeerslichten enige tijd op knipperen hebben gestaan. ,,De gemeente zoekt uit hoe laat dit was, wat de oorzaak was en hoe lang het heeft geduurd. We weten niet of dit een rol heeft gespeeld bij het ongeval.”

Dodelijke afloop

Hoe vaak een ongeval met een dienstvoertuig voorkomt, valt volgens Schoorlemmer niet te zeggen. Het is in ieder geval niet voor het eerst dat er een politievoertuig betrokken was bij een verkeersongeval. In 2013 zelfs met dodelijke afloop. Op 25 oktober van dat jaar overleed een 47-jarige automobiliste nadat ze op de Europaweg werd aangereden door een politie-auto. Om een verdachte niet wijzer te maken dan-ie was, had de agent die achter het stuur zat kort voor dat fatale moment de zwaailichten en sirenes uitgezet.

Desondanks haalde hij op de weg met een maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur snelheden van boven de 120. In oktober 2014 veroordeelde de rechter hem daarom tot een werkstraf van 120 uur en een rij-ontzegging van zes maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk.

Zwaargewond