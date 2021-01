Politie beëindigt illegaal feest met 50 jongeren in gammele bioscoop vol duivenpoep: ‘Levensgevaarlijk’

HULST - De politie heeft vannacht een illegaal feest in een oude, gammele bioscoop in het Zeeuwse vestingstadje Hulst beëindigd. Het was nog gevaarlijk ook: het gebouw heeft last van houtrot en de vloeren zijn glad door duivenpoep.

Er waren ongeveer 50 mensen aanwezig en er ontstonden ‘levensgevaarlijke situaties’, laat de politie weten.

De politie kwam het illegale festijn op het spoor na een klacht over geluidsoverlast. Dat was een eindje na middernacht. Agenten klopten aan bij de oude bioscoop, maar de deur werd niet opengedaan. Dat lieten ze zich niet op zich zitten.

Op de vlucht

Nadat de agenten een van de deuren open hadden gebroken, sloeg de groep feestvierders bij het zien van de uniformen op de vlucht. Dat was nog link ook, door de staat van het gebouw.

Aangezien het oude gebouw onder andere last heeft van houtrot en gladde vloeren vanwege duivenpoep, kon het wegrennen erg gevaarlijk zijn. Vluchten via voormalige nooddeuren was bovendien nog gevaarlijk ook, ‘dan kun je zes meter naar beneden vallen’, laat de politie weten.

Verstopt

De Zeeuwse agenten lieten daarom de jongeren het pand via een veiliger route verlaten, hun gegevens werden genoteerd. Voor alle zekerheid doorzochten ze de oude bioscoop en dat was niet voor niets: een aantal had zich verstopt.

Over het algemeen ging het om mensen van 20 tot 30 jaar oud, afkomstig uit Hulst en Terneuzen. Ondanks de pogingen van de politie om alle jongeren veilig naar buiten te laten komen, meldden omwonenden dat ze ook mensen over de daken zagen wegvluchten. ‘Levensgevaarlijk.’

Spullen

Een statief, geluidsboxen en een mengpaneel werden in beslag genomen door de politie. Ook spullen uit een auto die bij het pand geparkeerd stond werden in beslag genomen. Aan de gemeente Hulst is gevraagd om het pand te sluiten. De politie gaat in overleg met de gemeente om te zien of er nog andere maatregelen getroffen moeten worden.