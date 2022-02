Politie beëindigt illegaal feest op Honigterrein in Nijmegen en directie Ajax hoorden al voor contractverlenging Overmars van grensoverschrijdend gedrag

Politie beëindigt groot illegaal feest op Honigterrein in Nijmegen | Er werd gedronken, gefeest en zelfs gevochten. Kortom: het was een ouderwetse stapavond op de zaterdag in Nijmegen. Totdat de klok tien uur sloeg, en de overvolle kroegen en terrassen op slot moesten. De lichten in de horeca gingen uit, maar de feestjes werden op andere plekken voortgezet.

Directie en rvc Ajax hoorden al voor contractverlenging Overmars van grensoverschrijdend gedrag | Edwin van der Sar heeft toegegeven dat de directie en raad van commissarissenal voor de contractverlenging van Marc Overmars wisten van het grensoverschrijdende gedrag.

Glennis Grace aangehouden na gevecht in supermarkt | Zangeres Glennis Grace en haar 15-jarige zoon zijn zaterdagavond aangehouden na een gevecht in een Jumbo-supermarkt aan de Westerstraat in Amsterdam.

NEC heeft genoeg aan bevlieging van Tavsan en boekt kostbare zege op Heerenveen | NEC heeft een uiterst kostbare zege geboekt in de eredivisie. De Nijmeegse club had aan een bevlieging van Elayis Tavsan genoeg om met 0-1 te winnen van sc Heerenveen en kan handhaving nu echt ruiken.

Volledig scherm HEERENVEEN, 13-02-2022, Abe Lenstra Stadion, football, Dutch Eredivisie, season 2020 / 2021, NEC players celebrate the 1-0 during the match Heerenveen vs NEC © Pro Shots / Paul Meima

Hoe overleeft de Nederlandse grenspomp? | Benzine is duurder dan ooit, maar net over de grens een stuk billiger. Dus staan we massaal in de rij voor de Duitse pomp. Bij onze eigen tankstations is het uitgestorven. Hebben zij nog toekomst?

Meer reanimaties in coronajaren | Het aantal meldingen van reanimaties buiten het ziekenhuis is in de coronaperiode opgelopen. In 2021 zijn bijna 10 procent meer reanimaties gemeld: zo’n 36 per dag tegen nog geen 33 in 2020.

Shorttracksters met machtsvertoon naar gedroomd goud op Olympische Spelen | De Nederlandse shorttracksters hebben in Peking hun favorieten rol waargemaakt en het goud veroverd op de relay. Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof rekenden op grootse wijze af met Zuid-Korea (zilver), Canada (brons) en China.

Volledig scherm Selma Poutsma, Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof en Xandra Velzeboer van TeamNL tijdens de ceremonie van de finale op de 3.000 meter aflossing shorttrack tijdens de finale op de negende dag van de Olympische Winterspelen 2022 in Beijing, China. ANP KOEN VAN WEEL © ANP

Duitse auto in brand gestoken op parkeerplaats in Doorwerth, twee andere auto’s ook beschadigd | Op de Dillenburg in Doorwerth heeft in de nacht van zaterdag op zondag een felle autobrand gewoed. Daarbij zijn drie auto’s uitgebrand. De politie zegt dat het om brandstichting gaat.

Tbs’er Jerrel zit vast in niemandsland: ‘Zijn aanval op drie therapeuten was een wanhoopsdaad’ | Tbs’er Jerrel is als de hoofdrolspeler in de speelfilm The Terminal: hij kan niet terug naar Suriname, waar hij vandaan komt, maar mag óók niet de Nederlandse samenleving in. Hij is een ongewenste vreemdeling in niemandsland. Voor Jerrel dreigt nu levenslange opsluiting op een longstayafdeling, zegt zijn advocaat.

Canadese politie arresteert laatste demonstranten bij grensbrug VS | De politie is vanochtend (plaatselijke tijd) in de Canadese grensplaats Windsor begonnen met het verwijderen van de laatste coronademonstranten die de Ambassador Bridge blokkeren.