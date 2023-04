Politie beschikt over 1 miljard ‘criminele’ chats en de teller loopt door: ‘Goud in handen’

De Nederlandse politie beschikt over ruim 1 miljard chatberichten van criminelen. Daardoor werden in ons land onder andere zo’n zestig drugslabs ontmanteld, 170.000 kilo cocaïne in beslag genomen en 1000 zware wapens van straat gehaald. Dat blijkt uit cijfers van de Landelijke Eenheid.

De gegevens werden de afgelopen jaren onderschept in onderzoeken naar cryptocommunicatie. Het ontcijferen en analyseren van die versleutelde berichten, waarin criminelen dachten ongestoord te communiceren, leidde wereldwijd nu al tot minstens tienduizend aanhoudingen.

Dat zijn geen gekke cijfers, stelt politiechef Oscar Dros van de Landelijke Eenheid. ,,En de teller van die chatberichten loopt door.”

Recent haalde de politie met Exclu het zevende beveiligde chatprogramma uit de lucht. In 2016 werden in Canada de servers van het Nijmeegse bedrijf Ennetcom in beslag genomen. Daarna volgden PGP Safe, IronChat (2018), EncroChat (2020), SkyEcc en Anom (2021).

Goudmijn

De ruim 1 miljard chatberichten vormen een goudmijn in de bestrijding van de zware criminaliteit. ,,Het bewijs is er al, we moeten alleen de zaak er nog bij zoeken”, zegt Dros. ,,Dit is echt een gamechanger in ons vak.”

De successen zijn volgens Dros belangrijk, omdat er ook veel kritiek is op de Landelijke Eenheid, die slecht zou functioneren. De organisatie blijkt te log. Door te veel verschillende taken en slechte onderlinge samenwerking, is de eenheid niet slagvaardig. Er heerst in verschillende teams een onveilig werkklimaat. Zo zijn er tal van incidenten en wangedrag. Dit leidde onder meer tot de zelfmoord van een undercoveragent.

Ingrijpende veranderingen

Dros, voorheen politiechef van Oost-Nederland, werd begin vorig jaar aangesteld om orde op zaken te stellen. Recent gaf minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid groen licht om de Landelijke Eenheid ingrijpend te reorganiseren en te splitsen.

De succesvolle cryptocommunicatieonderzoeken dienen volgens Dros als inspiratie voor een nieuwe manier van werken. Door alle informatie op één plek binnen de politie - in een zogeheten data-warenhuis - onder te brengen, kunnen de gegevens gemakkelijk door politieanalisten en rechercheurs geraadpleegd worden.

Het belang van data neemt volgens Dros alleen maar toe, ook bij het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit en terrorisme. ,,Met al die informatie op één plek hebben we goud in handen.”

