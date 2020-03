Politie beukt verkeerde deur open na klachten over geluidsoverlast in Apeldoorn

UPDATE | VIDEO Politie schiet voortvluch­ti­ge tbs’er dood bij vuurge­vecht in Ochten

9:46 OCHTEN - Twee tbs’ers die zondagmiddag ontsnapten uit een kliniek in Poortugaal, zijn zondagavond in een vuurgevecht met de politie verzeild geraakt in Ochten. Daarbij is één van de mannen doodgeschoten, bevestigt het Openbaar Ministerie. De andere ontsnapte tbs’er is door de politie aangehouden.