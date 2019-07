Politie bevestigt: Albanese politicus Lato slachtoffer van misdrijf

NIGTEVECHT - De Albanese politicus Festim Lato is door een misdrijf om het leven gekomen, zo bevestigt de politie. Zijn lichaam werd vorige week gevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht.

Volgens de politie is het, ‘gezien de staat waarin het lichaam zich bevond’, aannemelijk dat Lato mogelijk meerdere dagen in het water heeft gelegen. Door de stroming is niet duidelijk waar het lichaam van Lato in het water is gelegd.

President van Chameria

Lato was zelfverklaard president van de niet-erkende republiek Chameria, een regio op de grens van Albanië en Griekenland. Vanuit zijn woonplaats Afferden streed hij voor onafhankelijkheid van ‘zijn’ volk.

Ali Aliu, zelfbenoemd premier van Chameria, sprak eerder het vermoeden uit dat Lato uit politieke motieven om het leven is gebracht. ,,Wij vermoeden dat hij is vermoord door of in opdracht van Agimi i Artë (extreemrechtse Griekse partij). Die liet op televisie en sociale media herhaaldelijk weten dat ze Festim niet tolereerde en dreigde hem te zullen doden.’’

Lato huurde een woning aan de Kerkdam in die plaats in de omgeving vooral bekend door de Nederlandse, Amerikaanse en Chameriaanse vlaggen die elk aan een vlaggenstok op de oprit wapperen. In januari kreeg hij nog een reprimande van de gemeente Druten omdat het huis werd bewoond door meerdere huishoudens: iets wat overigens direct werd opgelost doordat de tweede bewoner zich uitschreef.

‘Schimmige zaakjes’

Lato werd volgens de politie rond het weekend van 13 juli voor het laatst levend gezien. Jeroen Zandberg van de UNPO - een in Den Haag gevestigde organisatie van niet-vertegenwoordigde naties, regio’s en volkeren - was een bekende van Lato. Hij zei eerder tegen deze krant dat de man zich bezighield met schimmige zaakjes. Zandberg was ook een van de laatste mensen die Lato zag: daarover legde hij zondagmiddag nog een verklaring af bij de politie.

Privé zat Lato financieel aan de grond, zo erg dat hij in april dit jaar als persoon bankroet werd verklaard. Uit het faillissementsverslag van zijn curator blijkt dat Lato geld had geleend van een bedrijf. Door rente zou die schuld zijn opgelopen tot een bedrag van meer dan twee ton.