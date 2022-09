Politie doet dringende oproep: deel geen beelden ongeluk Oud Gastel

OUD GASTEL - De politie doet de dringende oproep aan iedereen met beelden over het ongeval in Oud Gastel om deze te verwijderen. Er zouden namelijk meerdere beelden met de slachtoffers erop rondgaan.

De politie liet zaterdagavond via twitter weten dat ze hopen dat iedereen de beelden verwijdert. ,,We hebben signalen ontvangen dat er beelden van het ongeval en de slachtoffers op social media circuleren. Wij doen daarom een dringende oproep om deze beelden te verwijderen en niet verder te delen.”

‘Gemeenschap is geraakt’

Het dodelijke ongeval van vrijdagavond heeft flink wat impact gemaakt op het gebied rond Oud Gastel. Burgemeester Bernd Roks van Halderberge liet eerder al weten dat het dodelijk ongeval van vrijdag diepe indruk had gemaakt op het gebied rond Oud Gastel. ,,Dit raakt een hele gemeenschap dwars door het hart. Iedereen kent elkaar in Bosschenhoofd.

De kinderen zaten op dezelfde school, waren lid van de lokale voetbalvereniging. Ik was vanochtend (zaterdag) op basisschool ’t Bossche Hart. Het hele docententeam bij elkaar in tranen. Maandag is de eerste schooldag na de zomervakantie. Hoe doe je zoiets? Kinderen die zich afvragen waar hun klasgenootjes gebleven zijn.”

Ook voetvalclub Devo in Bosschenhoofd is in rouw. De twee bij het ongeluk in Oud Gastel overleden kinderen (10 en 8) speelden bij Devo, in de jeugd onder 10 jaar. ,,Het is niet te bevatten. Ongeloof bij de bakker, overal waar je komt.”

Verdachte

Bij het ernstig ongeluk met twee auto’s op een kruispunt in Oud Gastel vrijdagavond kwamen twee jonge kinderen en twee volwassen vrouwen (39 en 42) uit Bosschenhoofd om het leven. Een derde kind (9), ook uit Bosschenhoofd, ligt gewond in het ziekenhuis. Eén van de betrokken bestuurders, een 27-jarige Roosendaler, is aangehouden. Hij wordt ervan verdacht het ongeluk te hebben veroorzaakt met een huurauto.