Politie grijpt in op woonwagenkamp in Apeldoorn: ruim honderd mensen op illegale bijeenkomst

Even na 19.00 kwam de politie in actie. Na een tip over een bijeenkomst of feest gingen agenten met meer dan tien wagens richting het woonwagenkamp. Ook een helikopter werd ingezet om te assisteren.

Eenmaal aan de Laan van Zodiac bleken ruim honderd mensen op het kamp aanwezig. Ze stonden te dicht op elkaar en overtraden daarmee de corona-maatregelen. Op last van de politie moest de samenkomst eindigen.

Quote We hebben geëist dat zij de situatie naar de regels en wetten van de coronatijd zouden bijstellen José Albers, Woordvoerder politie Oost-Nederland

,,We hebben die bijeenkomst bezocht en de bezoekers gesproken’’, vertelde politiewoordvoerder José Albers op dat moment. ,,Er was een groep mensen die zich niet aan de corona-afspraken hield. We hebben geëist dat zij de situatie naar de regels en wetten van de coronatijd bijstellen. Mensen zeiden dat te gaan doen.’’

Ze vervolgde: ,,Eerst wordt bezien of deze bijeenkomst na onze waarschuwing stopt. Gebeurt dat niet, dan volgt er een ander scenario’’

Verzameling politiewagens

Bij de Mediamarkt in Apeldoorn stonden meer dan tien politieauto's. Ook een Marechaussee-auto was aanwezig, evenals politiehonden. Met een politiehelikopter werd vanuit de lucht toezicht gehouden.

Politie en marechaussee verzamelen zich na een tip over een bijeenkomst op een kamp in Apeldoorn.

Als de bijeenkomst doorging, zouden de eenheden mogelijk in actie komen. ,,Je mag van de politie en gemeente verwachten dat we dan handhaven... Wij gaan handhaven hier als dat nodig is. Maar voorlopig houden we toezicht.’’

Hoewel de politie op Twitter schrijft dat er boetes ‘zullen worden uitgedeeld’, is nog onduidelijk of er later op de avond daadwerkelijk bekeuringen zijn uitgeschreven.

Burgemeester: ‘Jammer’