Politie helpt urenlang vergeten scootmobieler thuis te komen: ‘Dit is niet normaal’

Dat gebeurde na een telefoontje van directeur Jan Ollefers van taxi Overgaauw die het niet meer kon aanzien. Voor diens garage in Zuidland stond de man vrijdagmiddag rond half vijf in een scootmobiel waarvan de accu bijna leeg was. Een acculader had hij niet bij zich en hij durfde het er niet op te wagen. Omdat de man verlamd is en niet zelf de rolstoelbus kon inkomen, mocht Overgaauw hem niet thuisbrengen. Want iemand moet zelfstandig de taxi in kunnen lopen, legt Ollefers uit.