Politie houdt verdachte aan voor steekpartij en explosie in Utrechtse flat

Vader Kate Spade overlijdt dag voor haar begrafenis

9:52 De avond voor de begrafenis van ontwerpster Kate Spade, is haar vader Earl F. Brosnahan Jr. op 89-jarige leeftijd overleden. Volgens insiders is de man 'bezweken aan een gebroken hart'. Kate pleegde drie weken geleden zelfmoord en werd dood aangetroffen in haar New Yorkse appartement. Haar vader heeft dit verdriet en grote verlies niet kunnen verwerken, aldus The Hollywood Reporter.