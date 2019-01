Politie in Oost-Nederland klaagt over nieuwe Mercedes: ‘Te krap en te lage bodem’

De nieuwe wagen die de politie in Oost-Nederland in gebruik heeft genomen, ligt meteen al onder vuur. De Mercedes uit de B-serie kan volgens politiemensen niet snel over drempels en agenten klagen over krappe ruimte. Politiebond NPB heeft een meldpunt gelanceerd.

De politie is in ’n mooie snelle Mercedes gaan rijden, maar dat bevalt lang niet iedereen. Agenten in Oost-Nederland maken zich zorgen over de nieuwe politiewagen, die op den duur de politie-Volkswagens moet gaan vervangen. Oost-Nederland heeft als eerste eenheid de nieuwe politie-Mercedessen in gebruik genomen.

Enkele tientallen agenten hebben afgelopen weken met klachten aangeklopt bij de Nederlandse Politiebond (NPB). Eind vorig jaar meldden circa vijf oostelijke agenten al hun zorgen bij de ACP; een andere vakbond voor agenten.

Volgens Rianne Wisselink, NPB-woordvoerder Oost-Nederland, liggen de problemen met de auto extra gevoelig, nadat verschillende politie-eenheden in december de nieuwe ME-bus al als onveilig bestempelden. De Mercedes is daarmee het tweede nieuwe politievoertuig waar klachten over bestaan. Oost-Nederland bestaat uit vijf politiedistricten, de klachten komen uit de districten Apeldoorn, Arnhem en Twente. De problemen zijn veelzijdig, blijkt uit de rondgang van de NPB.

De klokkenluiders zeggen dat er een rijtechnisch mankement is. De auto kent een bodem die laag boven de grond zit, waardoor de agenten bij het passeren van een drempel – bijvoorbeeld bij een achtervolging – al snel over de grond schuren. Dat zorgt voor schade. Ook het op- en afrijden van een stoep kan lastig zijn. De bodemplaat is inmiddels verstevigd. ,,De bumper heeft er al eens af gelegen en de bodemplaat is ook vervangen”, zegt een agent die anoniem wil blijven. ,,Op zich een fijne auto, maar niet als je haast hebt.”

Dienstwapen

Daarnaast is er volgens hen onvoldoende rekening gehouden met het feit dat agenten met dienstwapen én veiligheidsvesten in de auto moeten. De middenconsole (dat wat achter de versnellingspook zit) is hoog, waardoor agenten in de knel komen met hun dienstwapen. Het wordt – zeker voor grote agenten – te krap om nog goed achter het stuur plaats te nemen. ,,Ook achterin is het slecht zitten. Lange collega’s zitten echt dubbelgevouwen. Dat begrijp je toch niet? Die auto’s zijn zo vaak getest.”

Uit de rondgang van NPB komt naar voren dat vooral agenten kleiner dan 1.65 óf groter dan 1.96 meter problemen ondervinden. Omdat ze te klein of te groot zijn voor de auto. Agenten zeggen zich zorgen te maken over de toekomst, over het moment dat alle oude wagens vervangen zijn door nieuwe. Ze kunnen dan niet meer uitwijken naar de Volkswagen. Ze zijn bang onvoldoende bescherming te hebben bij een achtervolging en fysieke klachten te krijgen door een verkeerde houding.

Klachtenstroom

De klachten van agenten in Oost-Nederland hebben inmiddels een landelijke klachtenstroom aangezwengeld. De NPB opende daarom recent een speciaal meldpunt; daar kunnen agenten anoniem hun beklag doen over het nieuwe voertuig. Circa twintig agenten deden dat.

Zegsman Gerrit van de Kamp van de ACP, de andere politiebond, herkent de signalen. ,,De politie is bezig die klachten te beoordelen. We wachten die uitkomsten eerst af.”

Getest

De woordvoerder van de korpsleiding van de politie, die over het wagenpark gaat, laat weten dat het overgrote deel van de agenten tevreden is over de nieuwe auto. ,,Ik ken wel signalen over klachten, maar dat zijn er niet veel”, stelt de zegsman. Volgens hem is de wagen uitgebreid getest door TNO. Aan die testen deden agenten met verschillende lengtes mee. ,,Ook lange mensen dus. En ze droegen de volledige uitrusting. Toen waren er geen problemen. Het klopt dat de Mercedes iets krapper is dan de Volkswagen, maar in de nieuwe wagen moet 95 procent van het personeel goed kunnen zitten.”

Drempel

De zegsman erkent dat er gekeken is naar de bodemplaat, die volgens criticasters slecht over wat hogere drempels kan. ,,Maar daar staat tegenover dat de wegligging beter is.” De korpsleiding gaat vooralsnog geen groter onderzoek instellen naar de Mercedes B. ,,Maar we nemen alle klachten serieus en bekijken die ook.”

Eerder ook kritiek Er is vaker kritiek geweest op nieuwe politievoertuigen. In 2009, toen het korps Volvo’s had, openbaarde deze krant dat de remblokken vlam konden vatten als er heel hard geremd werd. De aanschaf van Volkswagens zorgde ook voor een rel. Concurrenten vonden dat de aanbesteding verkeerd was gedaan en stapten naar de rechter. In de Tweede Kamer werden vragen gesteld. En onlangs kwam er vanuit Amsterdam kritiek op de nieuwe ME-bus, die onveilig zou zijn.