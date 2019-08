Politie infiltreert criminele chatgroepen in strijd tegen wapenhandelaars

Wéér zwemmen er goudvissen in Arnhemse Jansbeek

9:00 ARNHEM - En opnieuw zwemmen er goudvissen in de Sint Jansbeek in Arnhem. Het gaat om zeker een stuk of vijf exemplaren van zo'n 20 centimeter lang. Ze zwemmen in de beek langs het Audrey Hepburnplein en de Nieuwstraat.