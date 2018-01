‘Politie kan foute agent voor zijn’

Volgens Timmer van de Vrije Universiteit Amsterdam zijn de cijfers van de politie Oost-Nederland niet buiten proportioneel. ,,Ze lopen aardig in de pas bij het landelijke beeld."



Ook Timmer vindt dat de politie veel te weinig lering trekt uit situaties waarin agenten ernstig in de fout gaan. ,,Ineens is Pietje er niet meer en een paar maanden later hoor je dat hij is ontslagen wegens 'ernstig plichtsverzuim'. Daar moet je het vaak mee doen. Het werkt allerlei geruchten in de hand. Terwijl je uit dit soort situaties juist lering moet trekken. In andere beroepsgroepen is dat professioneler geregeld. In de medische wereld of in de accountancy bestaan onafhankelijke tuchtcolleges die hun bevindingen transparant communiceren: dit hebben we onderzocht, hier ging het fout, dat kunnen we ervan leren. Dan heb je er wat aan. Binnen de politie wordt dit soort informatie te weinig gedeeld, daar valt nog een wereld te winnen."