Politie kraakt criminele chatdienst rond bedrijf in Elst, 100 verdachten

Het kraken van de versleutelde dienst wordt nu naar buiten gebracht, omdat criminelen elkaar begonnen te wantrouwen. ,,Dat kan leiden tot represailles’’, aldus de politie. Die zouden gevaar kunnen opleveren voor burgers.



Vier mensen zijn opgepakt voor het voorbereiden van zo’n vergeldingsactie. Het gaat onder meer om een 31-jarige man uit Almelo en twee Enschedeërs van 23 en 33. ,,We kregen berichten dat de afrekening zo ver in voorbereiding was dat het niet meer verantwoord was. We wilden de criminelen laten weten dat ze niet elkaar verlinken, maar dat de politie over hun schouders heeft meegekeken.’’



,,Deze operatie heeft ons een unieke inkijk in de criminele wereld gegeven waarin vrijuit werd gecommuniceerd over strafbare feiten”, zegt Aart Garssen, Hoofd van de Dienst Regionale Recherche in Oost-Nederland. ,,Uiteraard heeft dit ook tot een aantal resultaten geleid. Zo hebben we een drugslab opgerold in Enschede. Ook hebben we in verschillende acties meer dan 90.000 euro aan contant geld aangetroffen, automatische wapens en grote hoeveelheden harddrugs, waaronder MDMA en cocaïne.”