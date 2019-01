Politie lost meer misdrijven op in 2018: wel meer overlast verwarde personen

ARNHEM - De criminaliteit in Oost-Nederland is opnieuw gedaald. De politie loste in 2018 meer misdrijven op. Wél was er meer overlast door verwarde personen.

Dat blijkt uit de jaarcijfers van de politie Oost-Nederland, die dinsdagmiddag in Arnhem zijn gepresenteerd.

Werden er in 2017 nog 123.435 misdrijven gepleegd. In het afgelopen jaar waren dat er 116.620. Een daling van 6 procent. De geregistreerde criminaliteit ligt daarmee inmiddels fors onder het gemiddelde. Tussen 2014 en 2018 werden er per jaar gemiddeld 139.921 misdrijven gepleegd.

Oplossen

De politie slaagt er langzaamaan in meer zaken op te lossen. Ongeveer een kwart van alle geregistreerde misdrijven wordt opgehelderd. In 2018 werden 35.584 zaken opgelost. Dat is 5 procent meer dan in 2017 toen er 33.982 misdrijven werden opgehelderd.

In 2018 werden 34.466 verdachten opgepakt. Dat zijn er bijna 1.200 meer dan in 2017 toen er 33.281 verdachten in de politiecel belanden.

Meer overvallen en overlast

In 2018 sloegen overvallers vaker toe. In 2018 werden 118 overvallen gepleegd, in 2017 waren dat er 89. Vooral de regio Nijmegen werd recent opgeschrikt door overvallen op supermarkten. Het aantal straatroven daalde licht van 209 naar 196. De politie registreerde minder geweldszaken: 10.873. In 2017 waren dat er 640 meer: 11.513.

Verder daalde het aantal inbraken (van 7.405 naar 6.076) en nam de overlast door jeugd af. Er gebeurden minder ongelukken. Bij de verkeersongevallen raakten minder mensen gewond.

De overlast door verwarde personen steeg opnieuw. Kwamen agenten in 2017 daarvoor 13.828 in actie, het afgelopen jaar was dat 14.935 keer.

Liquidaties

Ondanks de goede cijfers had de politie Eenheid Oost in 2018 te maken met een aantal zware zaken. In Enschede werden vier mannen in een growshop geliquideerd. In Arnhem werd een terreurcel opgerold. In augustus pleegde een man suïcide in Bemmel door een brandaanslag te plegen op het gemeentehuis van Lingewaard. In een flat in de Arnhemse wijk Schuytgraaf ontplofte afgelopen zomer een drugslab.

Ironchat

De politie boekte een grote doorbraak in de strijd tegen de zware misdaad. In november kwam de politie naar buiten met het nieuws dat het een versleutelde chatdienst had gekraakt, waarop criminelen dachten vrijuit en ongestoord te kunnen communiceren. De politie kon de honderdduizenden chatberichten live meelezen. Veel informatie wordt nog onderzocht.

Dreiging

Na een roerige jaarwisseling is 2019 redelijk druk begonnen. De politie staat op scherp bij bij dreiging van terreur. Dat bleek zondag toen arrestatieteams uit een trein bij Zwolle twee mannen haalden die zich verdacht gedroegen. In Nijmegen werden zondagavond laat in allerijl straten afgesloten, toen er gedreigd werd met een aanslag op de de Servisch-orthodoxe kerk.